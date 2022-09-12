Berkay Vardar: İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız

Süper Lig 'in 6. haftasında konuk ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş 'ta Berkay Vardar, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 79. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bırakan 19 yaşındaki ön libero, sakatlık durumu ile ilgili bilgi verdi, ''Şu an iyiyim, MR çekileceğim. Sonrasında durumuma bakacağız.'' dedi.

Şanssız bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Berkay, ''İyi oynadık, iyi ataklar yaptık. Ancak sonlandıramadık. Şanssızlık vardı. İlerleyen maçlarda daha iyi olacağız. İçeri giderken Cenk ağabey takımı çağırdı ve taraftarlara gittik. Onlara teşekkür ettik.'' diye konuştu.







