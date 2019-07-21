Berkay Özcan resmen açıkladı! Transfer...

Bundesliga ekiplerinden Hamburg'da forma giyen milli futbolcu Berkay Özcan'ın Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu öne sürülmüştü. 10 numara mevkiinde forma giyen 21 yaşındaki yıldız isim, Almanya'da yayın yapan SPORT 1 televizyonuna yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanlarken şunları söyledi:

"Şu anda başka bir kulübe gitmeyi düşünmüyorum. Zira hedefim, Hamburg'da kalıcı olmak. Hem takımda hem de şehirde kendimi çok rahat hissediyorum. Burada insanlar bana son altı ayda çok iyi davrandı. Daha önce de İngiltere ve Türkiye'nin büyük kulüplerinden transfer teklifi almıştım ama o zaman da Hamburg'u tercih ettim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler