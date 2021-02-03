Berkay Özcan, Almanya’da doğmuş, Türk asıllı milli futbolcudur. Oyuncu şu anda İstanbul Başakşehir FK takımı ile sahalara çıkmakta. Bu takım ile 10 numaralı formayı giymekte ve orta sahada oynamakta.

Milli futbolcu Berkay Özcan kimdir? Berkay Özcan hakkında madde bilgiler

Doğum tarihi hangi gün ve yıl?15 Şubat 1998

Doğum yeri hangi ülke? Karlsruhe (Almanya’da bir şehir)

Bu sene kaç yaşında? 22 (2020 yılında)

Boyu kaç? 1, 80 boyundadır.

Uyruğunun bulunduğu ülke neresi? Türkiye ve Almanya (doğum)

Hangi mevkide forma giymekte? Orta saha / Merkez orta saha

Yan mevkisi neresidir? On numara / Ön libero

İyi kullandığı ayağı hangisidir? Futbolcu sağ ayaklı

Kariyer danışmanı kim? Barış Yükselen

Oynadığı kulüp hangisi? İstanbul Başakşehir FK (Medipol Başakşehir)

Piyasadaki güncel değeri: 3 milyon Euro

Ulaştığı en iyi piyasa değeri ne kadardı? Hangi tarihte gerçekleşti? 3 milyon Euro (güncel değeri)

Berkay Özcan nerelidir?

Genç futbolcu Berkay Özcan, aslen Türk olmakla beraber Almanya’da doğmuştur. Ailesi, Karlshure kentinde ikamet ediyordu. Futbol kariyerine de yine Almanya’da başlamıştır. Burada ilk alt yapı takımına girdi ve profesyonel kariyerine de burada başladı. Özcan, ilk Türk takımı olan Başakşehir’e ancak 2019 yılında geldi.

Berkay Özcan kaç yaşındadır?

Berkay Özcan şu an 22 yaşında. Oldukça genç olan oyuncu, futbol kariyerine de küçük yaşta başladı.

Berkay Özcan hangi takımlarda futbol oynadı?

Özcan, şimdiye dek hem Türk hem de Alman takımlar ile maçlara çıktı. Toplamda üç takımda oynayan Özcan’ın alt yapı kariyeri de birden fazla takımla geçti. Berkay Özcan, şu an İstanbul Başakşehir’de kiralık olarak forma giymeye devam ediyor.

Altyapıdaki günleri hakkında takım listesi

FC Südstern (Tarihler bilinmiyor)

Karlsruhe SC (2012 ve 2013 yılları arasında)

WfB Stuttgart (2013 ve 2016 yılları arasında)

Profesyonel futbol takımlarının sıralı listesi

VfB Stuttgart (2016 ve 2019 yılları arası)

Berkay Özcan, profesyonel kariyerine en son katıldığı alt yapı takımı ile başladı. Alt yapısında üç sene kaldığı VfB Stuttgart, Berkay Özcan’ı 2016 yılında ise as kadroya aldı. Genç oyuncu burada toplam da 41 maça çıktı ve tam olarak 3 gol attı.

Hamburger SV (2019 ve 2020 yılları arası)

Özcan’ın ilk transferi Hamburger SV takımına oldu. Burada yalnızca bir sezon boyunca forma giydi. 14 maça çıktı ve 1 gol attı.

İstanbul Başakşehir FK (Medipol Başakşehir – Kiralık / 2019-2020 sezonu)

Hamburger SV döneminde Özcan, İstanbul Başakşehir’e kiralık gönderildi. Burada kiralık döneminde toplam da 5 maça çıktı.

İstanbul Başakşehir FK (Medipol Başakşehir – Transfer / 2020 – devam)

İstanbul Başakşehir, oyuncuyu transfer etmeye karar verdi. Berkay Özcan 2020 yılında da sözleşmesini imzalandı. Oyuncunun burada dört yıllık anlaşması bulunuyor.

Berkay Özcan Milli Takım'da forma giydi mi? Hangi Milli Takımlarla Sahaya Çıktı?

Berkay Özcan, hem Türk hem de Alman milli takımları ile maçlara çıktı. Bu takımlar ise şu şekildedir:

Almanya U – 15 Türkiye U – 16 Türkiye U – 17 Türkiye U – 18 Türkiye U – 19 Türkiye U – 21 Türkiye Milli Takımı

Berkay Özcan'ın maaşı ne kadar?

Berkay Özcan, 2021 senesinde de İstanbul Başakşehir ile devam ediyor. Genç oyuncunun bu takım ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun yeni yılda ki net maaşı ise henüz duyurulmadı.