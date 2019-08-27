Hamburg forması giyen Ümit Milli futbolcu Berkay Özcan'ın Türkiye'den bir takıma transfer olacağı iddia ediliyor. Alman basınında yer alan haberlere göre Galatasaray ve Başakşehir'in oyuncu ile ilgilendiği belirtiliyor. Peki, Berkay Özcan kimdir, kariyerinde neler yaptı? İşte Berkay Özcan'ın bilinmeyenleri...

Berkay Özcan kimdir?

15 Şubat 1998 Karlsruhe doğumlu olan Berkay Özcan 1.80 boyunda ve 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Sağ ayağını kullanan, Berkay ayrıca merkez orta saha ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.

2013 yılında Karlsruhe alt yapısından Stuttgart'a transfer olan Berkaz Özcan ismini duyurmaya başladı. 2015-2016 sezonunda U19 liginde Stuttgart formasyıla 26 maça çıkan genç oyuncu 7 gol atma başarısı gösterdi. Berkay bir sezon sonra ise Bundesliga 2'de Stuttgart A Takımı ile forma şansı buldu. 2016-2017'de Bundesliga 2'de 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

2017-2018 sezonunda ise Stutgart formasıyla Bundesliga ile tanışan genç orta saha 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans ile sezonu tamamladı. Geçen sezon performansında gerileme yaşayan Berkay Özcan 1.5 milyon Euro karşılığında Hamburg'un yolunu tuttu.

Geçen sezon Hamburg formasyıla 15 maça çıkan Berkay 1 gol ve 2 asistlik perforns gösterdi.

Kulüp kariyerinde toplam 93 maçta 13 gol atma başarısı gösteren Berkay Özcan ayrıca U21 Milli Takım forması da giyiyor.

Editörün yorumu - Yakup Çınar

Berkay Özcan'ı son olarak Türkiye U21 takımının Arnavutluk ile oynadığı ve 2-2 biten maçta izlemiştim. O karşılaşmada forma giyen Altay ve Murat Sağlam Fenerbahçe'ye, Mert Müldür Sassuolo'ya, Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı Trabzonspor'a, Umut Özcan Alanyaspor'a transfer oldu. Kadroda ayrıca Yunus Akgün, Halil Dervişoğlu, Muhayer Oktay, Doğukan Sinik ve Hüseyin Türkmen gibi önemli isimler vardı. Mücadeleye 10 numara pozisyonunda başlayan Berkay Özcan dikkat çekici bir fiziğe sahip olsa da oynadığı oyunla sınıfta kalmıştı. 10 numaralı formayı giyecek meziyetlerin oldukça altında bir oyun sergilemişti. Hamburg da 1.5 milyon Euro ödediği oyuncusunun takımdan ayrılmasına ücretsiz izin verdiyse bence alacak takımın biraz olsun düşünmesi lazım. 17-18 yaşında Bundesliga forması giyen Berkay'ın performansının neden bu kadar geriye düştüğü de araştırılması lazım.