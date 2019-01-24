Berkay Özcan, Hamburg'a transfer oluyor!

Stuttgart forması giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Berkay Özcan ile ilgili Alman basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi. 20 yaşındaki yıldız ismin Hamburg yolunda olduğu yazıldı.

24 Ocak 2019, Perşembe 14:46
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Berkay Özcan, Hamburg'a transfer oluyor!

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Berkay Özcan hakkında Alman basınından flaş bir transfer iddiası geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre 20 yaşındaki yıldız isim, Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a gidecek.

10 numara mevkiinde forma giyen ve adı zaman zaman Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Özcan'ın sağlık kontrolü için şehre geldiği iddia edildi.

Hamburg'u Stuttgart'ın eski hocalarından olan ve Berkay'ı da yakından tanıyan Hannes Wolf çalıştırıyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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