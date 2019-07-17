Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'da top koşturan 21 yaşındaki Berkay Özcan'la ilgili Alman basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayın yapan spor kanalı SPORT 1'in haberine göre genç 10 numara, önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de forma giymeye çok yakın.

Haberde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldız ismin peşinde olduğu ifade edilirken Hamburg'un da sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen Berkay, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 20 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler