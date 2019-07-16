İSTANBUL, (DHA)- Fenerbahçe Beko, geçen sezon Arel Üniversitesi Büyükçekmece forması giyen Berkay Candan'ı renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, 26 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, başarılı forvet Berkay Candan ile iki yıllığına anlaştı. 22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Berkay Candan'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Berkay Candan, 2018-2019 sezonunda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 7.2 sayı, 3.8 ribaund ve 1.2 asist istatistikleri ile oynadı.