Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in, "Berkay, Asena Haberi Okudu mu Hiç?" başlıklı yazısı şöyle:

"Bir internet sitesine bakıyordum çarşamba günü.

Manşette Arda Turan-Berkay kavgasına dair ilk duruşmada yaşananların haberi vardı.

Üç haber sonra da, Asena’nın birlikte olduğu genç iş insanının ailesinin, evli olduğu dönemde adı ihanet iddialarına karıştığı için Asena’yı gelin olarak istemediği yazılmıştı.

Kaderin cilvesine bakın...

Birinci haberin öznesi olan Berkay, üçüncü haberin de gizli öznesi olan kişi aynı zamanda.

Birincisinde, eşine söylendiği iddia edilen “Evli olmasan seni kaçırmazdım” sözünü namus meselesi yapan adam, üçüncü haberde evli olduğunu bildiği bir kadınla beraber oldu.

Kaderin cilvesi dediğim durum bu.

Arda’nın yaptığının zerre savunulur tarafı yok. Burun kırmanın, silahla hastaneye gitmenin kabul edilebilir bir yanı yok elbette. Bu noktada Berkay, hiç tartışmasız mağdur olan kişi.

Ama işin bir de ‘ama’ kısmı var. Asena-Berkay arasında yaşananlarda ortada iki kişinin işlediği bir günah vardı değil mi?

Berkay elini yıkadı, yeni bir hayata başladı, temiz sayfa açtı, bugün namus kavgası veren adam oldu ve Asena da istenmeyen gelin adayı...

Kendi davasına dair haberleri okurken acaba Asena haberini de gördü mü Berkay diye takıldı bir an aklıma.

Acaba okudu mu o haberi, okuduysa ne hissetti, pişmanlık duydu mu, sorular birikiyor insanın aklında..."