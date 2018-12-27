Burnundan ameliyat olan şarkıcı, “Olay yüzünden 14 konsere gidemedim. Büyük bir telekomünikasyon şirketiyle yaptığım anlaşmam iptal oldu.

'ORADA BENİM ÇOCUĞUMUN HAKKI VAR'

Çıkamadığım sahnelerimin parasını toplu olarak almıştım ama şirketim zarara uğradı. Bunlar çok ciddi rakamlar. Orada benim çocuğumun hakkı var” diyerek, sitem etti.

İstanbul Emirgan'daki gece kulübünde Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan olaya ilişkin iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tarafların karşılaşacağı duruşma tarihini de 30 Ocak 2019 olarak belirledi. (Milliyet)

NE OLMUŞTU?

Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin, Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti.

Arda tarafından Berkay'ın karısı Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık iddiasından dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, futbolcu şarkıcının burnunu kırmıştı.

Kavga sonrası Arda Turan, belindeki tabancayla Berkay'ın tedavi gördüğü hastaneye gitmişti. Futbolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Arda Turan'a 12,5 yıla, Berkay Şahin'e ise 2 yıla kadar hapis isteniyor.