Süper ligde oynamış en yetenekli Türk futbolculardan bir tanesi olan Berkant Göktan büyük takımlarda da forma giymiştir. Berkant Göktan aynı zamanda milli takımda da boy göstermiştir. Türkiye'de birden fazla büyük takımda oynamış olan Berkant Göktan tekniği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Almanya'da yetişmiş olan Türk futbolculardan birisidir. Berkant Göktan şuan emekli olmuş bir Türk futbolcudur. Kariyerini 2014 yılında noktalamış olan Berkant Göktan çifte vatandaşlığa sahiptir. Berkant Göktan forvet ve santrafor bölgesinde oynuyordu. Aynı zamanda yan mevki olarak da forvet arkası ve on numarada da oynamaktaydı. Oyuncu 2007 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı. 2007 yılında 1.5 Milyon Euro’luk değeri ile kariyerinde ki en yüksek bonservis bedeline ulaştı. Hem Türkiye'de hem de Almanya'da birçok takımda forma giyen ve aynı zamanda kiralıkta gönderilen Berkant Göktan Almanya'da 2 Türkiye'de 1 olmak üzere toplam da 3 tane lig şampiyonluğu yaşamıştır.

Berkant Göktan kimdir, nereli?

Almanya'nın Münih şehrinde dünyaya gelen Berkant Göktan Türk asıllı bir futbolcudur.

Berkant Göktan kaç yaşında?

Berkant Göktan 1980 doğumlu olup 40 yaşındadır.

Berkant Göktan'ın boyu kaç?

Berkant Göktan'ın boyu 176 cm'dir.

Berkant Göktan hangi takımlarda oynadı?

Berkant Göktan altyapı kariyerine Almanya'nın en büyük takımlarından olan Bayern Münih ile başladı. Daha sonra ise profesyonel kariyerine başlamıştır. Berkant Göktan'ın profesyonel futbol hayatında oynadığı takımlar aşağıdaki gibidir;

- FC Bayern Münih II

- FC Bayern Münih

- Borussia Mönchengladbach (kiralık)

- DSC Arminia Biefeld (kiralık)

- Galatasaray

- Beşiktaş

- FC Kaiserlautern (kiralık)

- TSV 1860 Münih

- Muanhthong United FC

- SV Heimstetten

Berkant Göktan'ın Milli Maç Kariyeri

Berkant Göktan milli takıma 1996 yılında çağrıldı. O zamanlar Türkiye U16 takımı ile maçlara çıkmıştı. Aynı sene Türkiye U17 takımında da forma giymiştir. Türkiye U16 takımı ile 21 maçta 18 gol attı. Ayrıca Türkiye U17 takımında 10 maça çıkarak 6 gol kaydetmeyi başarmıştır. Geçen bir senenin ardından 1997 yılında Türkiye U18 takımına davet edildi ve burada 4 maçta forma giyerek 3 gol atmayı başardı. Türkiye U21 takımı ile de 1998 yılında maçlara çıkan Berkant Göktan 29 maçta forma giyerek 10 gol atmayı başardı.

Berkant Göktan'ın Performans Bilgileri

Berkant Göktan kariyerinde en fazla Almanya 3. liginde forma giymiştir. Almanya 3. liginde 57 maça çıkan Berkant Göktan 27 gol atmayı başarmıştır. Daha sonra ise süper ligde Galatasaray ve Beşiktaş kariyerleri ile bilinmektedir. Süper ligde çıkmış olduğu 45 müsabakada 10 gol atarak 3 asist yapmıştır. Almanya 2. liginde de 37 maça çıkan Berkant Göktan burada da 20 gol atarak 2 tane asist yapmayı başarmıştır. Bundesliga'da da 28 maçta forma giymeyi başaran Berkant Göktan 2 gol 1 asist ile oynamıştır.

Berkant Göktan'ın Kart İstatistikleri

Berkant Göktan kariyerinde en fazla Almanya 3. ligde ve süper ligde kart görmüştür. Almanya 3. liginde 7 kere sarı kart görmüştür. Süper ligde de 7 kere sarı kart gören Berkant Göktan Almanya 2. liginde ise 6 tane sarı kart görmüştür. Bundesliga'da da oynadığı maçlarda 6 tane sarı kart görmüştür. Berkant Göktan'ın kariyeri boyunca oynadığı maçlarda doğrudan direkt olarak kırmızı kartı bulunmamaktadır. Sadece 3. ligde iki kere üst üste sarı kart görmüştür.