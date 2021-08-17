Galatasaray 'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, 2-0 kazandıkları Giresunspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Çok iyi mücadele ettiklerini belirten Berkan, karşılaşmayla ilgili olarak “Lige iyi başladığımız için çok mutluyuz. Bütün takım arkadaşlarımı birer birer tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettik. Şimdi önümüzde Danimarka deplasmanı var. Yolumuza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Berkan, yardımcı antrenör Selçuk İnan’ın oyun öncesi kendisiyle yaptığı konuşmaya istinaden yöneltilen soruyu ise şu şekilde cevapladı:

“Ondan bahsedince bile tüylerim diken diken oluyor. Selçuk İnan gibi bir antrenörden tavsiyeleri alabilmek gurur verici. Ben onun mevkisinde oynuyorum. Çok konuşuyoruz, beni her gün hep daha iyi olmam için çalışıyor. Onunla ve tüm teknik ekiple çalışmaktan gurur duyuyorum. Her gün bir şey öğrenebilirsem ne mutlu bana.”







