Berkan Kutlu Lazio maçında 13 km koştu!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yenerken oyuncuların performansı da camiayı mutlu etti. Özellikle Berkan Kutlu'nun orta sahada Taylan Antalyalı ve Cicaldau ile birlikteki uyumu da dikkatlerden kaçmadı.

Berkan 13 KM koştu!

Bu arada mücadeleye koşu mesafesiyle Berkan Kutlu tüm rakiplerini geride bıraktı. Süper Lig 'de bir çok maçta 12 KM üzeri mesafe kateden 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Lazio maçında 13.124 KM mesafe katederek maçın en çok koşan ismi oldu.

Sarı-Kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu bu sezon 9 karşılaşmaya 11'de başladı.



