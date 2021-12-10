Berkan Kutlu: Korumamız gereken bir skor vardı ve bunu başardık

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında Lazio ile 0-0 berabere kalan Galatasaray , grubu namağlup lider tamamladı ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekibin 23 yaşındaki orta sahası Berkan Kutlu, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Lazio karşısında zor bir maç oynadıklarını ve arzulanan hedefe ulaştıkları için mutlu olduğunu dile getiren Berkan, şu ifadeleri kullandı:

''Öncelikle takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Bugünkü maç kolay değildi. Buraya lider geldik. Korumamız gereken bir skor vardı ve bunu başardık. Lider çıktığımız için çok mutluyuz. Bizim için önemli bir adım. Pazartesi günü Sivasspor maçı var. Ona odaklıyım. Nasıl rejenerasyon yaparız, Sivasspor maçında nasıl daha iyi oluruz bunu düşünüyorum. Maç maç bakmamız lazım. En önemlisi pazartesi günü oynayacağımız Sivasspor maçı.''





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