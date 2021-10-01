Berkan Kutlu: Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında Galatasaray , Marsilya’yla deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın 23 yaşındaki orta sahası Berkan Kutlu, genç bir takım olduklarını ve böyle atmosferlerde maç yaparak deneyim kazandıklarını belirtti.

'Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım'

Takım arkadaşlarını mücadelelerinden ötürü tebrik eden Berkan, ''Çok koştuk. Alan kapattık. Teknik olarak hocamızın dediği gibi daha az top kaybıyla daha iyi işler yapabilirdik. Ben de daha az top kaybı yapabilirdim. Koşu mesafesi ile ilgili çok konuşmaya gerek yok. Orada bir görevim vardı ve bunu en iyi şekilde yapmaya çalıştım.'' dedi.

'Böyle atmosferlerde oynadığım ilk maç'

Atmosferden etkilenmemeye çalıştığını ifade eden genç oyuncu, ''Lazio maçında kazandığımız için çok mutluyduk. Buradan bir puan aldığımız için de mutluyuz. Çünkü burada oynamak kolay değil. Genç bir takımımız var. Benim böyle atmosferlerde oynadığım ilk maç ve ilk deneyim. Atmosferden etkilenmemeye çalıştım. Taraftar olayları çıkınca oyun soğudu, durdu… Oyun durana kadar bizim üstünlüğümüz vardı. Bu tecrübelerle takım olarak daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum.'' diye konuştu.





İlgili Haberler Patrick van Aanholt: Guendouzi bana dokundu ve yere düştü



