Berkan Kutlu: Bu maçı Lucas Torreira için oynadık

Galatasaray , Süper Lig 'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da maçın en etkili isimlerinden Berkan Kutlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.





Bu maçı anneannesini kaybeden takım arkadaşları Lucas Torreira için oynadıklarını belirten Berkan, "Hepimiz bu maçı Lucas Torreira için oynadık. Çok zor bir dönemden geçiyor. Biz bir takımız. Başsağlığı diliyorum. Dualarımız onunla. Biraz saçma bir golle geriye düştük. Geri dönmeyi başardık. İyi savaştık. Çok mutluyuz. Sırada derbi var" dedi.

Hakkındaki olumlu yorumlara ilişkin görüşleri sorulan Berkan Kutlu, "Ben çalışmaya devam ediyorum. Kötü dönemde de iyi dönemde de ne olduğumu biliyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün. İyi konuşuyorlarsa sağ olsun, kötü konuşuyorlarsa da canları sağ olsun" ifadelerini kullandı.