Berkan Kutlu: Bu golü atmak benim için çok değerli

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda konuk ettiği Ofspor'u 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golü atan Berkan Kutlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Sarı Kırmızılı ekipte ilk kez gol sevinci yaşayan milli oyuncu, çok mutlu olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zorlu bir maçtı. Çok pozisyona girip atamadığımız bir maç oldu. Sonuç olarak kazanıp kupada bir sonraki tura kaldığımız için çok mutluyuz. İlk golüm için çok mutluyum. Benden çok ailem ve sevdiklerim için önemliydi. Kolay günler geçirmedim. Şimdi bu golü atmak benim için çok değerli. Onlara armağan ediyorum.”

'Hep onlara golümü armağan ederim'

“Benim koçum olan Tayfun Abi ve Kobe Bryant hayatta bana ilham olan iki kişi. Hep onlara golümü armağan ederim. Alanyaspor ’da böyleydi. İnşallah Galatasaray’da da böyle devam eder."







