Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında Eyüpspor ve Göztepe , Eyüp Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi, Ryan Babel’in 65. dakikada penaltıdan attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Göztepe taraftarı, takımlarının kaybetmesine rağmen oyuncularını tribüne çağırdı ve İsyan Marşı’nı söyledi.

Bu sırada 4 sezon boyunca Göztepe formasını terletmiş olan Eyüpsporlu Berkan Emir de Sarı Kırmızılı oyuncularla birlikte Göztepe taraftarlarının yanına gelerek besteyi dinledi.

Öte yandan Göztepeli birçok taraftar, sosyal medyadan eski oyuncularına güzel mesajlarda bulundu.

İHA