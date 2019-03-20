Berk Uğurlu: Hedefimize çok yaklaştık

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Kupası’nda çeyrek finale yükselen ve İtalya’nın Dinamo Sassari takımı ile eşleşen Pınar Karşıyaka’nın genç oyuncusu Berk Uğurlu FIBA’ya açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda A Milli Takım’da oynayan başarılı oyuncu, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final eşleşmesinden, Karşıyaka’da geçirdiği sezona ve milli takıma kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

FIBA Avrupa Kupası’nda çeyrek finale yükselen ve İtalya’nın Dinamo Sassari takımı ile eşleşen Pınar Karşıyaka’nın genç oyuncusu Berk Uğurlu FIBA’ya açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda A Milli Takım’da oynayan başarılı oyuncu, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final eşleşmesinden, Karşıyaka’da geçirdiği sezona ve milli takıma kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

“Hem FIBA Avrupa Kupası Hem De Türkiye Basketbol Ligi'nde Çok Kritik Bir Durumdayız”

Sezon başında Pınar Karşıyaka’nın iniş çıkışları olduğunu belirten Berk, kendilerini toparladıklarını belirterek, “Sene başında iniş çıkışlarımız oldu ve takım olarak tutarsız bir imaj yarattık. Ancak kendimizi toparlamayı bildik. Yeni antrenörümüz Dirk Bauermann'ın da gelmesiyle, daha iyi oynamaya ve savunma yapmaya başladık. Bizi izleyen herkes de bunu gözlemleyebiliyor. Takıma yeni gelen oyuncular da adapte oldular. Yeni antrenörümüz ile yeni bir sistemimiz var ve bu şu an bizim için iyi ilerliyor. Hem FIBA Avrupa Kupası hem de Türkiye Basketbol Ligi'nde çok kritik bir durumdayız. İki tarafta da hataya yer yok. Bu yüzden daha dikkatli davranıyoruz ve daha çok çalışıyoruz” dedi.

“Hedefimize Çok Yaklaştık, Sahada Sonuna Kadar Savaşacağız”

FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde eşleştikleri Dinamo Sassari’nin güçlü bir ekip olduğunu belirten genç oyuncu, “Dinamo Sassari, hem kadrosunun kalitesi hem de oynadığı oyun açısından çok güçlü ve kaliteli bir ekip. İlk maçı İzmir'de oynayacak olmamız bizim için biraz dezavantajlı olabilir. Oraya avantajlı gidebilmek için ilk maçı biraz yüksek farkla kazanmamız gerekiyor. Bu, yarı finale çıkabilmek için başarmamız gereken ilk şey. Elbette, maçtan önce hiçbir şey söyleyemeyiz. Oyunu başından itibaren sıkı tutmamız ve taraftarlarımızın desteği ile ev sahibi avantajımızı kullanmamız gerekiyor. Bu seneki ilk hedefimiz yarı final oynamak, ardından şampiyon olmaktı. Hedefimize çok yaklaştık ve bunu başarmak için sahada sonuna kadar savaşacağız” açıklamasında bulundu.

“Karşıyaka’da Oyunumu ve Kendimi Çok Geliştirdim”

Pınar Karşıyaka’nın kariyerinin gelişiminde büyük katkısı olduğunu belirten Berk, “Karşıyaka’da olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu sene sonu için bir şey diyemem, sene sonunda ne olacağını göreceğiz ama tabii ki burada kalmak da isterim. İki senede oyunumu ve kendimi çok geliştirdim. Karşıyaka çok kaliteli ve daha önce Türkiye Ligi’nde şampiyonluk yaşamış bir takım. Burası oyuncuların kendilerini geliştirmeleri için çok uygun bir yer. Bunun birçok örneği var. Mesela Bobby Dixon. O da burada kendini gösterdikten sonra çıkış yaptı. Bu benim için de geçerli. Her geçen gün kendimi geliştiriyorum. Burada taraftarlar da önemli rol oynuyor. Onların desteği saha içinde bize enerji ve özgüven veriyor. Pınar Karşıyaka, bu sezona bazı iniş çıkışlarla başlamış olsa da, hem Avrupa’da, hem Türkiye’de hedefleri olan bir kulüp. İki tarafta da yolumuza devam ediyoruz ve iki kulvarda da oynamamın benim kendimi geliştirmem ve tecrübe kazanmam da büyük etkisi var. Antrenörlerimiz bize güvenerek oynatıyorlar, biz de onların güvenini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Taraftarların Galibiyetlerde Payı Büyük”

Taraftarın her galibiyette büyük payı olduğunu söyleyen Berk Uğurlui “İç saha maçlarımızda taraftarlarımızın desteğini çok hissediyoruz. Maçları kazanmamızda çok önemli bir rol oynuyorlar. Mesela burada Galatasaray'ı yendiğimiz maçta inanılmaz bir destek vererek galibiyete büyük katkı sağladılar. Sahada daha iyi olmamız için burada harika bir atmosfer yaratıyorlar. Onların bizim aldığımız her galibiyetteki payının çok büyük olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“A Milli Takım Formasını Giymek Benim İçin Büyük Bir Onur”

A Milli Takım formasını giymenin çok farklı bir duygu olduğunu belirten milli oyuncu, “A Milli Takım formasını giymek benim için büyük bir onur. Bu pek çok insana nasip olmuyor. Dünya Kupası Elemeleri’nde 24 oyuncumuz vardı. 24 kişiden biri olmak benim için inanılmaz bir gurur. Milli Takım forması giymekten çok mutluyum ve son iki maçta önemli dakikalar da aldım. Benim için çok önemliydi; çok fazla tecrübe kazandım. Ayrıca bana güvendiklerini gördüm. Koç Ufuk Sarıca'nın ve ekibin bana güvendiğini görmek benim için çok önemli. Bu şekilde devam etmek istiyorum. A Milli Takım seviyesinde olmak çok farklı bir duygu. Milli Takımdaki yerimi korumak için kendimi geliştirmeye devam edeceğim ve elimden gelenin en iyisini yapacağım” açıklamasında bulunurken, ileriye dönük hedefleri için ise, “Avrupa’daki üst düzey bir kulüpte oynayarak ülkemi temsil etmek, orada iyi bir Türk oyuncu olmak istiyorum. Ayrıca Milli Takımda oynamaya devam etmek ve A Milli Takımla madalyalar kazanmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında bu akşam İtalyan ekibi Dinamo Sassari'yi konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka 20.30'da başlayacak. Rövanş maçı ise 27 Mart Çarşamba günü İtalya'nın Sardinya Adası'nda oynanacak.