Berk İsmail Ünsal: Sakatlanmasan Vedat Muriç belki de oynamayacaktı

Berk İsmail Ünsal... İsmini Galatasaray'da duyduğumuz 24 yaşındaki golcü futbolcu geçen sezon 2. Lig'de Sakaryaspor formasıyla attığı gollerle sezona damga vurdu. Sakaryaspor Play-Off finalinde Karagümrük'e kaybetti ve Spor Toto 1. Lig'i kıl payı kaçırdı. Attğı 15 golle takıma önemli katkı sağlayan 1.90 boyundaki Berk İsmail, geride kalan sezonu ve kendi performansını Fanatik'e değerlendirdi.

"İyi bir sezon geçirdim"

Maddi sıkıntılara rağmen Sakaryaspor'da güzel bir sezon geçirdik. Büyük bir mücadele örneği ortaya koyduk. Play-Off finaline kadar yükseldik. Ama finalde şansız bir şekilde kaybettik. Kendi adıma iyi bir sezon geçirdim. Goller attım. Bireysel olarak baktığımız zaman iyi, ama takım olarak finali getiremediğimiz için kötü oldu.

"Sakarya taraftarı Süper Lig'i hakediyor"

Sakaryaspor taraftarının desteğini sonuna kadar hep arkamda hissettim. Müthiş bir taraftarı var. Üst ligleri de çok yakından takip ediyoruz ama ben böyle taraftar çok görmedim. Sakaryaspor taraftarı kesinlikle Süper Lig'i hak ediyor. Sakaryaspor'u var eden taraftarıdır. İçerde dışarda hiç fark etmiyor desteklerini sonuna kadar veriyorlar.

"Alt liglerde kalite arttı"

Galatasaray gibi bir kulüple anılmak çok güzel bir şey. Orada oynamanın avantajları ve dezavantajları da oluyor. Sonuçta baktığın zaman büyük bir kulüpte yetiştim diyorsun. Alt liglere düştün mü sıkıntı oluyor. Hayırlısı böyleymiş buralarda koşturuyoruz.

Önceden alt ligler çok kötüydü. Yabancı sınırlamasından sonra 3. Lig'e kadar kalite çok fazla arttı. Çok iyi isimler alt liglerde oynuyor. Çok daha keyifli oldu rekabet açısından. Alt ligler baya kaliteli ligler oldu diyebilirim.

Bazı belli başlı takımların şehir kanallarında yayın oluyor. Ama tabi ki ne kadar insan izliyor, ne kadar takipçisi var? Belli değil... Aslında ona bir çözüm bulunsa güzel olur. TRT aslında verebilir 2. Ligi. Çünkü eskisine göre çok dahi iyi durumda ve kaliteli oyuncular var.

"Genç oyunculara daha fazla maçta forma verilmeli"

Alt yapıdan A takıma çıkıyorsun. Mesela ben kendimden örnek biçeyim. Galatasaray'da A takıma çıkıyorsun. Genç futbolcu için müthiş bir duygu. Ama senin performansın orada 1-2 maçla değerlendiriliyor. Kendimden pay biçerek devam edeyim. Çıkıyorsun, oynuyorsun. Sen şimdi taraftarı mı, o an ki heyecanını mı, maçta ne yapabileceğini mi düşüneceksin? Bunda ki en büyük dezavantaj sadece Galatasaray değil ülkemiz adına söylüyorum. Genç oyuncular 1-2 maçlık performans ile değerlendiriliyor. 1-2 maçtan daha fazla şans verilmesi lazım. Çünkü o oyuncu üzerindeki stresi, heyecanı atacak Kendini bulabilmesi için daha fazla şans bulması gerekiyor.

"En iyi golleri Kastamonu'ya atmıştım"

En güzel gollerim diyeyim, iki Kastamonu maçında attığı iki frikik golü... Muhtemelen onlardır. Unutamadığım maça da gelirsek, ilk yarının başlarında Manisaspor ile oynadığımız maç vardı. Benim 8. saniyede gol attığım maç. Santradan direk gol attık. 2-0'a gerirdiğimiz maçta Manisaspor durumu 3-2 yaptı. Manisaspor takımı bir de genç. Çoğu U21 oyuncularıdan kuruluydu. Sonra maçı 4-3 kazanmayı başardık. Gidip, gelen güzel bir maç olmuştu. Geriye baktığım zaman bu maçı unutamıyorum.

"Sakatlanmasan Vedat Muriç belki de oynamayacaktı"

Özellikle Giresunspor'da oynadığım dönemde yaşadığım bir sakatlık vardı. Ben sakatlanmasan Vedat Muriç belki de oynamayacaktı. Ben sakatlıktan döndükten sonra hep frikik çalışmaya başladım. O dönemden beri de idman sonraları ekstra olarak hareketli top ve frikik çalışıyorum. Bu emeklerin karşılığını da alınca insan inanılmaz mutlu oluyor.

“Oynayabileceğim bir takıma gitmek istiyorum”

Kendi adıma iyi bir sezonu geride bıraktım. Menajerlerim aracılığı ile çeşitli takımlardan ilgi görüyorum. Geride kalan sezon Sakaryaspor ile sözleşmem sona verdi. Görüştüğümüz takımlar var. Bir kez daha Sakaryaspor ile görüşüp gelen teklifleri değerlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde kesin kararımızı vereceğiz. Tercih yaparken benim için öncelik oynayabileceğim bir takım olması olacak.

Galatasaray'a dönme hedefin var mı?

Her futbolcunun olduğu gibi büyük takımlar hedefidir. Bazı belli başlı şeyleri kanıtlamanız gerekiyor ki yukarılara çıkabilesin. Herkesin hedefi gibi benim hedefim de üst liglerde oynamak. Bunun için çalışmaya devam ediyorum.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL