Fenerbahçe 'den ayrılarak Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden FC Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha, sarı-lacivertlilerle ilgili flaş itiraflarda bulundu.





"BUNDESLIGA HER ZAMAN HAYALİMDİ"

Augsburg ile anlaşma nedenini açıklayan golcü futbolcu, "Bundesliga'da oynamak benim her zaman hayalimdi. Augsburg'a gelerek bunu gerçekleştirdim. Bunun için gururlu ve minnettarım" ifadelerini kullandı.









"FENERBAHÇE'DE MUTLU DEĞİLDİM AMA..."

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus göreve geldikten sonra iyice gözden düşen futbolcu, "Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ama Fenerbahçe'ye giderek kötü bir karar vermedim, bu adımımdan dolayı pişman olmadım. Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım. Yine de benim yapmak istediğim şey gayet açıktı" dedi.

"BENDEN DAHA İYİ PERFORMANS GELECEK"

Berisha, Augsburg'da başarılı olmaktan başka bir şey düşünmediğini de ifade ederken, "Takımımızın bir kalitesi var. Başarıya aç bir takımız. Sakat oyuncular da döndüğünde daha da güçleneceğiz. Biz küme düşme tehlikesi yaşamayacağız. Dolayısıyla bu sezonu endişe yaşamadan atlatabiliriz. Benden daha iyi performans geleceğinin de sözünü verebilirim" açıklamasını yaptı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Berisha bu sezon Augsburg formasıyla 2 maçta 164 dakika süre aldı ve 1 asist üretti. Golcü isim, Fenerbahçe'de ise 1 maçta 1 gol 1 asist kaydetmişti. Berisha geçen sezon ise sarı-lacivertli forma altında 31 maçta 7 gol 2 asist üretti.