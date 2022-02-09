Fenerbahçe 10 kişi oynayan Kayserispor karşısında ikinci yarıda girdiği tek önemli pozisyonda başrolde Mergim Berisha vardı. Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Alman forvet, kaçırdığı gol ile saç baş yoldurdu. 90 dakika sahada kalan 23 yaşındaki oyuncu, son saniyede Sarı-Kırmızılılar'ın kullandığı frikikte barajda yer aldı. Berisha'ya çarpan top ise ağlarla buluştu. Maç boyunca da etkisiz kalan Berisha, bu sezon çıktığı 23 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 kez gol pası verdi.