Beril Ceren Öztürk, paletli yüzme 150 metrede Dünya İkincisi!

Cmas Açık Su Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası, İtalya'nın Viverone şehrinde gerçekleştirildi. Bakırköy Ataspor Kulübü bu organizasyonda iki önemli başarıya imza attı. Beril Ceren Öztürk, 150 metrede Dünya 2'ncisi olurken; bayrak takımı da 4x150 metrede Gençler Dünya 3'üncüsü oldu. Bakırköy Ataspor Kulübü'nün kurucu başkanı Sait Babaoğlu, 25'inci yılda 25 madalya ile iddiasıyla yola çıktıkları bu süreçte peş peşe madalyaların geldiğini ifade etti.

Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise verdikleri sözleri yerine getirdiklerini belirtirken, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Gençler Dünya 2'nci olma başarısı gösteren Beril Ceren Öztürk ise "İtalya'da yapılan yarışta kulübümün, antrenörümün ve ailemin alın terini temsil ederken aynı zamanında Türk kadınına fırsat verilirse neler yapabileceğini gösterdim. Türk bayrağını gönlere çektirirken içimden şu sözü verdim; bir dahaki yarışta sadece bayrağı çektirmeyeceğim, İstiklal Marşını da okutacağım" şeklinde konuştu.

DHA