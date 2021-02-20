Edirne Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki müsabakalarda, ENKA Spor Kulübü'nün sporcusu Beril Böcekler, 4.06.64’lük derecesiyle 400 metre serbest kategorisine Olimpiyat A Barajını geçmeyi başardı. Beril, ayrıca 17-18 ve 19 Yaş kategorilerinde yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Milli yüzücü, daha önce de 800 ve bin 500 metre serbestte de olimpiyat A barajını geçmişti.

Organizasyonda ENKA Spor Kulübünün yüzücüleri kırdığı Türkiye rekorlarıyla dikkati çekti. Merve Tuncel 200 metre serbestte 1.59.70, 200 metre kelebek stilde ise 2.11.54’lük dereceleriyle 15-16 yaş kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı. Defne Taçyıldız 200 metre kelebekte 17-18 Yaş ve 19 yaş kategorilerinde 2.09.37’lik derecesiyle Türkiye rekorunun yeni sahibi olmayı başardı.

Erkeklerde ise Yiğit Aslan 400 metre serbest stilde 3.51.08’lik deresiyle 17-18 yaş kategorisinde Türkiye rekorunu eline geçirdi.

Uluslararası 2. Turkcell Edirne Kupası Yüzme Müsabakaları’nda müsabakalar yarın sona erecek. (AA)