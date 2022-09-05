Sezon başında Ankaragücü'ne katılan Giorgi Beridze; Konyaspor , Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarını boş geçmişti. 25 yaşındaki forvet, Beşiktaş karşısında ise bir hayli etkiliydi. Gürcü futbolcu, hücumda Siyah-Beyazlı futbolculara bir hayli zorluk yaşattı. Beridze, takımı adına 2 kez rakip fileleri havalandırırken, yenilgiyi önleyemedi.

Tolga'dan süper siftah

Son olarak Başakşehir forması giyen Tolga Ciğerci, Ankaragücü'nde ilk maçında ayağının tozuyla şov yaptı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının attığı iki golün de asistini yapan isim oldu. Fakat tecrübeli oyuncunun sergilediği bu performans, Siyah-Beyazlılar karşısında alınan yenilgiyi önleyemedi. Tolga, oynadığı süre içerisinde takımı adına elinden geleni yaptı.