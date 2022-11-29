Bergama'nın bu sezon Menemen Futbol Kulübü'nden kiraladığı genç futbolcu, formayı kaparken gollerini de sıralamaya başladı. Profesyonel olup 2026 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Menemen FK'da geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de 3 maçta şans bulan İsmail, Bergama'da 8'i ilk 11'de 13 maçta görev yaptı.

Profesyonel kariyerinin ilk golünü 23 Ekim'de 2-0 kazanılan Büyükçekmece Tepecikspor maçında kaydeden İsmail, 13 haftada 3 kez ağları sarstı. Bergama, vitrine çıkardığı İsmail'in gol attığı tüm maçları kazanarak Play-Off yarışına ortak olurken, genç futbolcu Atalay'la birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı. (DHA)