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Bergama'nın yıldızı İsmail Kulet

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off yarışı veren Bergama Belediyespor'un henüz 18 yaşındaki santrforu İsmail Kulet, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

29 Kasım 2022, Salı 13:47 Son Güncelleme:
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Bergama'nın yıldızı İsmail Kulet

Bergama'nın bu sezon Menemen Futbol Kulübü'nden kiraladığı genç futbolcu, formayı kaparken gollerini de sıralamaya başladı. Profesyonel olup 2026 yılına kadar sözleşmesinin bulunduğu Menemen FK'da geçen sezon Spor Toto 1'inci Lig'de 3 maçta şans bulan İsmail, Bergama'da 8'i ilk 11'de 13 maçta görev yaptı.

Profesyonel kariyerinin ilk golünü 23 Ekim'de 2-0 kazanılan Büyükçekmece Tepecikspor maçında kaydeden İsmail, 13 haftada 3 kez ağları sarstı. Bergama, vitrine çıkardığı İsmail'in gol attığı tüm maçları kazanarak Play-Off yarışına ortak olurken, genç futbolcu Atalay'la birlikte takımın en skorer ismi olmayı başardı. (DHA)

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