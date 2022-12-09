TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'da teknik direktör Fatih Çardak görevinden istifa etti. Çardak, kulüpte yaşanan belirsizlikler nedeniyle yönetimle karşılıklı olarak görüşüp ayrılık kararı aldığını açıkladı. Sezon başında Eski Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun spor yatırımları şirketine devredilmesi için anlaşmaya varılan ancak devir süreci bir türlü resmi olarak tamamlanmayınca ödemelerde sıkıntı ve belirsizlik yaşanan Bergama Belediyespor'un İzmir'in Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Özçamdibispor'un başkanlığını da yapan Ahmet Çoruhlu'ya devredilmesi gündemde.

Süleyman Varlık dönemi

Bergama Belediyespor'da Fatih Çardak'ın ayrıldığı teknik direktörlük görevine Süleyman Varlık getirildi. Futbola Kartalspor'da başlayan Varlık, profesyonel olarak Sakaryaspor, Adana Demirspor, Konya Şekerspor, Giresunspor, Alanyaspor , Denizli Belediyespor ve Somaspor formalarını giydikten sonra teknik direktörlüğe başladı. 40 yaşındaki teknik adam, takımla ilk antrenmanına çıktı. (DHA)