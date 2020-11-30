Bergama ve Muğlaspor evinde

İZMİR, (DHA)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak gözünü Play-Off'a çeviren Bergama Belediyespor yarın evinde Bayrampaşa ile kozlarını paylaşacak. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde 15 puanla 6'ncı sırada yer alan İzmir ekibi, 13 puanı bulunan bir basamak altındaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Muğlaspor ise zirve takipçisi Adıyaman 1954'ü konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki müsabaka aynı saatte başlayacak. Yeşil-beyazlılar, iç sahadaki ilk galibiyetini almaya çalışacak.