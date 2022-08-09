Menemen FK'da idari ve teknik kadronun tamamlandığını ve transferin devam ettiğini, Bergama FK'da ise Serkan İşyapan'ın sportif direktörlüğe getirildiğini açıklayan Orhunbilge, "Bu hafta Bergama FK idari ve teknik kadrosunu oluşturup transfere başlayacağız" dedi.

Serkan İşyapan daha önce 1'inci Lig ekibi Manisa FK'da da aynı görevde bulunmuştu.

İki kulübü de İzmir ile bütünleşen bir yapıya kavuşturacaklarını vurgulayan Barış Orhunbilge, "Menemen, İzmir'in kuzey açılımında çok değerli bir konuma sahip. Bergama da tarihi ve kültürel açıdan Dünya Mirası bir yer. Futbol, iki ilçemizin de önce İzmir, ardından yurt içi ve yurt dışı açılımını hızlandıracak. Bu noktada tüm kurumlarla el ele vererek tanıtım misyonunu üstleneceğiz. Armalarımızdan renklerimize, kamuoyuna vereceğimiz mesajlardan faaliyetlerine kadar her şey iki ilçemizin daha fazla tanıtılmasına hizmet edecek" diye konuştu.

"KULÜPLER DEĞER YARATACAK"

Futbolun sadece 90 dakikalık bir oyun olmadığını dikkat çeken Orhunbilge, "Futbol kitleleri sürükleyen, mesajları kolaylaştıran, hayatı mutlu kılan bir etkinlik. Aslında her şey, kazanmanın ve kaybetmenin çok ötesinde. Futbolu beyaz çizgiler arasından ne kadar çıkarıp katılımcı bir yapıya dönüştürebilirsek kendimizi o denli başarılı sayarız. Ekmas Group, Menemen FK ve Bergama FK yatırımları sayesinde bu açıdan kalıcı ve örnek bir değer yaratacak" yorumu yaptı.

DHA