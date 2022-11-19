Bergama FK-Erbaaspor maç sonucu: 3-1

TFF 3. Lig 3. Grup 12. hafta maçında Bergama Futbol Kulübü, sahasında Erbaaspor'u 3-1 yendi. Bergama'nın gollerini Semih Emir Erdoğan, Atalay Yıldırım ve İsmail Kulet kaydetti. Rakibin tek golü ise Hasan Kaşıkara'dan geldi.
STAT: Bergama 14 Eylül Stadı
HAKEMLER: Burak Kaplan, Berkay Salman, Burak Özer
BERGAMA FK: Amir Güren – Murat Türkkan, Volkan Geyik, Mehmet Soyarslan (Dk.66 Efe Taylan Altunkara), İsmail Kulet (Dk.77 Uğur Uğur), Ahmet Aslan (Dk.80 Ahmet Karaman), İbrahim Şirin, Semih Emir Erdoğan (Dk.Yiğit Kerem), Emre Özer, Yunus Teke, Atalay Yıldırım (Dk.77 Yiğit Gökoğlan)
ERBAASPOR: Ebubekir Elihoş – İhsan Uğur Göktaş (Dk.67 Batuhan Özdemir), Tolga Mert Aslan, Erdin Üzer, Muhammet Şahin (Dk.46 Emre Usta), Furkan Boz, Emirhan Çavuş, Serkan Gürses, Alperen Keleş, Hasan Kaşıkara, Yusuf Yağcı (Dk.67 Yiğit Kotan)
GOLLER: Dk.9 Semih Emir Erdoğan, Dk.61 Atalay Yıldırım, Dk.73 İsmail Kulet (Bergama FK), Dk.82 Hasan Kaşıkara (Erbaaspor)
SARI KART: Yiğit Gökoğlan (Bergama FK)