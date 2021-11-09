İZMİR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 1'inci Lig ekiplerinden Bergama Belediyespor'da orta saha oyuncusu Murat Kayalı ameliyat oldu. Ligin ilk haftasındaki Elazığspor deplasmanında sakatlanan 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Murat Kayalı'ya yapılan tetkikler sonucunda peroneal tendon kılıf yırtığı tespit edilmiş, doktorlarımızın kararı ile takım kaptanımız Murat Kayalı özel bir hastanede Dr. Emin Bal tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat olmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bergama, ligde ilk 3 haftayı; 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 4 puanla geçmişti.

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