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Bergama Belediyespor'da corona virüs vakası 17'ye yükseldi

Misli.com 3. Lig 4. Grup takımlarından Bergama Belediyespor'da corona virüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 17'ye yükseldi.

02 Aralık 2020, Çarşamba 12:53 Son Güncelleme:
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Bergama Belediyespor'da corona virüs vakası 17'ye yükseldi

Teknik direktör Kamil Behram Üstün, yaptığı açıklamada, Bayrampaşa maçı öncesinde yapılan testlerde 4 futbolcularının Kovid-19 testinin pozitif çıktığını hatırlattı.

Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaşması için bir kez daha test yapıldığını kaydeden Üstün, "13 futbolcumuzun daha testi pozitif çıktı. İzolasyon süreci başlatılan futbolcuların tedavilerine başlandı. Kendilerine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Bergama Belediyespor'un 3 Aralık Perşembe günkü Karbel Karaköprü Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçları ertelendi.

AA

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