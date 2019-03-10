Bergama Belediyespor - Sultanbeyli Belediyespor maç sonucu: 0-1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattının son sırasında yer alan Bergama Belediyespor, evinde Sultanbeyli Belediyespor'a da tek golle yenildi,.

10 Mart 2019, Pazar 22:44
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Bergama Belediyespor - Sultanbeyli Belediyespor maç sonucu: 0-1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattının son sırasında yer alan Bergama Belediyespor, evinde Sultanbeyli Belediyespor'a da tek golle yenildi, kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı: 0-1. Bergama 14 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 90. dakikada Enes attı. Grupta 17 maçtır galip gelemeyen, üst üste 8 mağlubiyet alan Bergama, bu skorla 12 puanla dipten kurtulamadı.

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Murat Türkoğlu (xx), Metin Cebeci (xx), Mesut Hakalmaz (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Metehan (x) - Samet (xx), Zafer (xx) (Dk. 86 Bahri), Mehmet (x) (Dk. 90+2 Mert), Muhammed Şamil (x), Tuncer (xx), Ali Sinan (x), Altan (xx), Serhat (xx), Halil Hamit (x), Efe Can (x) (Dk. 46 Kaan x)

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Osman (xxx) - Hakan Akbaş (xx), Hakan Demir (xxx), Anıl (xxx), Feyzullah Şahin (x) (Dk. 57 Ethem xxx), Celal (xx), Ramazan (xxx), İlker (xx), Bülent (xxx), Mehmet (x) (Dk. 46 Yasin xxx) (Dk. 64 Enes xxx), Fatih (xx)

GOL: Dk. 90 Enes (Sultanbeyli Bld)

SARI KARTLAR: Ramazan, Osman (Sultanbeyli Bld)

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