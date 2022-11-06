Bergama Belediyespor-Malatya Arguvanspor maç sonucu: 5-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, iç sahada Malatya Arguvanspor'u farklı geçti: 5-1. Kırmızı-lacivertli ekip, rakibini 20'nci dakikada Murat, 23'üncü dakikada penaltıdan Emre, 45'inci dakikada İsmail Kulet, 63'üncü dakikada Atalay ve 81'inci dakikada Yiğit Gökoğlan'ın golleriyle mağlup etti. Arguvan'ın tek golü 87'nci dakikada Burak Efe'den geldi.
Son 3 maçta 2'nci, iç sahada üst üste 3'üncü galibiyetini alan Bergama, bu skorla puanını 14 yaparak çıkışını sürdürdü.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Neslihan Muratdağı, Deybet Gök, Hidayet Zeybek
BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Murat, Volkan (Dk. 76 Kağan), Yunus, İbrahim, Ahmet Aslan (Dk. 76 Bekir Can), Mehmet Soyarslan (Dk. 77 Ahmet Karaman), Emre, Efe Taylan (Dk. 68 Yiğit Gökoğlan), Atalay, İsmail Kulet (Dk. 68 Uğur)
MALATYA ARGUVANSPOR: Ogün - Ömerhan (Dk. 46 Hamza), Furkan, Enes (Dk. 14 Semih), Mehmet Berber, Fatih, Abdulvahap (Dk. 68 Burak Efe), Haktan (Dk. 85 Denis), Kubilay, Fırat, Avni Kürşat (Dk. 46 Mert Polat)
GOLLER: Dk. 20 Murat, Dk. 23 (Pen.) Emre, Dk. 45 İsmail Kulet, Dk. 63 Atalay, Dk. 81 Yiğit Gökoğlan (Bergama Bld), Dk. 87 Burak Efe (Malatya Arguvanspor)
SARI KARTLAR: Enes, Mehmet Berber (Malatya Arguvanspor), Volkan (Bergama Bld)
DHA