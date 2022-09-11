Bergama Belediyespor-Çankaya FK maç sonucu: 1-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, 2'nci haftada konuk ettiği Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Bergama'nın golünü 9'uncu dakikada Yiğit Kerem, Çankaya ekibinin golünü ise 34'üncü dakikada Oğuzhan kaydetti. Bu sonuçla Bergama puanla tanışırken, konuk takım 4 puana ulaştı.

STAT: Bergama 14 Eylül

HAKEMLER: Ömer Şivka, Tahir Yalçın, Hüseyin Sepetçioğlu

BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Murat, Volkan, Kağan (Dk. 46 Yunus), Batuhan, Ahmet Aslan, Bekir Can (Dk. 60 Mehmet), Yiğit Kerem, Efe Taylan (Dk. 46 Atalay), Yiğit Gökoğlan (Dk. 79 Semih Emir), İsmail (Dk. 71 Uğur)

GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Ercüment - Recep (Dk. 69 Talha), Yıldıray (Dk. 79 Malik), Mikail, Aykut, Oğuzhan, Gökhan, Serhat, Adnan Emir (Dk. 88 Mertcan), Abdurrahman (Dk. 69 Enis), Can Demir

GOLLER: Dk. 9 Yiğit Kerem (Bergama Bld) - Dk. 34 Oğuzhan (Çankaya FK)

SARI KARTLAR: Batuhan, Ahmet Aslan, Uğur, Yunus (Bergama Bld) - Recep, Oğuzhan, Serhat (Çankaya FK)