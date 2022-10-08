Bergama Belediyespor-Artvin Hopaspor maç sonucu: 2-1

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, üst üste 4 beraberliğin ardından sezonun ilk galibiyetini evinde yenik duruma düştüğü maçta Artvin Hopaspor önünde aldı: 2-1. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada Mehmet'in 17'nci dakikadaki golüyle mağlup duruma düşen kırmızı-lacivertliler, konuk takımdan Berkay'ın 31'inci dakikada kırmızı kart gördüğü pozisyonda kazandığı penaltıyı 33'üncü dakikada Semih Emir'le gole çevirip, 74'üncü dakikada Mert'le 3 puana uzandı. Ligin 6'ncı haftasında ilk kez galibiyetle tanışan Bergama, puanını 7 yaptı.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Gökhan Alkayalar, İsmail Semih İleri, Burak Özer
BERGAMA BELEDİYESPOR: Amir - Murat, Volkan, Yunus (Dk. 46 Mert), İbrahim, Ahmet, Bekir Can (Dk. 63 Emre), Yiğit Kerem (Dk. 84 Mehmet Soyarslan), Batuhan (Dk. 63 Yiğit Gökoğlan), Semih Emir, Efe Taylan (Dk. 74 Atalay)
ARTVİN HOPASPOR: Yusuf - Berkay, Muhammed Çoban (Dk. 61 Onur), Arif (Dk. 83 Çayan), Mehmet (Dk. 71 Ender), Fikret, Bilal (Dk. 71 Eray), Muhammet Emre, Emre Turan, Rasimcan, Hüseyin (Dk. 83 Ahmet Hakan)
GOLLER: Dk. 17 Mehmet (Artvin Hopaspor), Dk. 33 (Pen.) Semih Emir, Dk. 74 Mert (Bergama Bld)
SARI KARTLAR: Ahmet, Mert, Semih Emir (Bergama Bld), Mehmet, Ender (Artvin Hopaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 31 Berkay (Artvin Hopaspor)