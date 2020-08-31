TFF 3. Lig'e yükseldikten sonra haftalarca suskun kalıp son günlerde yaptığı üst üste hamlelerle yönetim ve teknik heyetini belirleyerek 7 dış transfer yapan Bergama Belediyespor, antrenmanlara gecikmeli olarak başladı. Bölgesel Amatör Lig'de sezonun koronavirüs salgını yüzünden durduğu 19 Mart'tan bu yana yeşil sahalara uzak kalan Bergama, 19 Eylül'de start alacak sezon öncesi dün 14 Eylül Stadı'nda ilk antrenmanını yaptı.

Sezonun ilk çalışmasını Bergama Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, kulübün eski yöneticileri, sporcular ve taraftarlar izledi. Antreman öncesi dualarla kurban kesildi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, açılışta yaptığı konuşmada, "Biz taraftarımız, sporcularımız, teknik heyet ve yönetimlerimizle büyük bir camiayız. Yeni sezonda yeni başarılara imza atarak şehrimize yeni mutluluklar yaşatacağız. Yeni sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.