Bergama Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor maç sonucu: 0-0

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, evinde 68 Aksaray Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi puanını 4'e çıkarırken, konuk takım ilk puanını aldı.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Serkan Pınar (xx), Onur Gülter (xx), Harun Günaydın (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Ogün (xx) - Halil Yılmaz (xxx) (Dk. 86 Furkan), Emre (xx) (Dk. 86 Mehmet Can), Ömer (x) (Dk. 46 Ali x), Volkan (x) (Dk. 46 Ahmet Mumin x), Murat (xx), Ali Aydın (xx), Oğuzhan (xx), Barış (x) (Dk. 67 Fatih x), Halil İbrahim (xx), Mustafa (xxx)
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Mehmet Akif (xx) - Şevket (xx), Gürcan (xx), Fatih (xx), Mehmet (xxx), Ahmet Can (xx), Muhammet Taha (x) (Dk. 77 Muzaffer x), Serkan (xx), Güney (x) (Dk. 86 Oğuzhan), İbrahim (xxx), Vehbi Furkan (xx)
SARI KARTLAR: Murat, Barış (Bergama Bld), Gürcan (68 Aksaray Bld)