Bergama Belediyespor, 4 imza daha attırdı

Bergama Belediyespor, başkanlığına Hasan Canoğlu'nun getirilmesinin ardından transferde imzaları üst üste attırıyor.

28 Ağustos 2020, Cuma 18:48 Son Güncelleme:
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Bergama Belediyespor, 4 imza daha attırdı

TFF 3'üncü Lig'e Bölgesel Amatör Lig'de bekleme yapmadan döndükten sonra haftalarca suskun kalan Bergama Belediyespor, başkanlığına Hasan Canoğlu'nun getirilmesinin ardından transferde imzaları üst üste attırıyor. Daha önce teknik direktörlük görevine Behram Üstün'ü, sportif direktörlüğe Tezcan Savar'ı getirip 24Erzincanspor'dan golcü Ali Öztürk'ü renklerine bağlayan Bergama, 4 imza daha attırdı.

Kırmızı-lacivertli yönetim, Gölcükspor'dan sağ bek Volkan Özcan, 24Erzincanspor'dan sol açık Halil Yılmaz, Payasspor'dan ofansif orta saha Emre Pehlivan ve Eyüpspordan stoper Ali Aydın ile anlaşma sağladı.

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