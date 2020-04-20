Beren Güney kimdir? Beren Güney Kerem Tunçeri ifşa mesajları...

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Instagram fenomeni Beren Güney, ünlü oyuncu Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaştı. Peki, Beren Güney kimdir, kaç yaşında? İşte Beren Güney hakkında bilinmeyenler...

Beren Güney kimdir?

Beren Güney kimdir? Bir çok futbolcunun kendisine attığı mesajları ifşa eden Beren Güney yine gündeme gelmeyi başarıyor. Beren Güney, Aslı Enver ile adı anılan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajlarını ifşaladı. Sosyal medyanın gündemine düşen ifşa mesajları sonrası Beren Güney'in eski erkek hali araştırılmaya başlandı. İşte Beren Güney kimdir? Beren Güney'in erkek hali! Kerem Tunçeri ne yazdı? İfşa mesajlarının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Instagram fenomeni Beren Güney, ünlü oyuncu Aslı Enver'le yeni bir aşka yelken açtığı söylenen eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığını söylediği mesajlarını paylaştı. Güney, takipçilerinin mesajların photoshop olduğunu söylemesi üzerine, telefonundan ekran kaydına aldı.

Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Beren Güney, adı Aslı Enver ile anılan Kerem Tunçeri’nin kendisine attığını öne sürdüğü mesajlarını paylaştı. Güney'in paylaştığı mesajlarda tarihin ne zaman olduğu görünmüyor.

Beren Güney kimdir?

Beren Güney, 2018'de instagram hesabını açtığı günden bu yana kişisel paylaşımlarda bulunan bir instagram kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ona 'instagram fenomeni' yakıştırması yapıyor.

Instagram profilinde 'Manken' tanımı yapılan Beren Güney, 1985 doğumlu. Beren Güney zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.

Beren Güney instagram hesabı

Beren Güney instagram'da da çok aktif. Genç manken, berennguney kullanıcı adı ile de instagram hesabına sahip. Elneny ile arasında geçtiğini iddia ettiği diyalog sonrası Beren Güney'in hesabında yaklaşık 1500 kişilik bir artış oldu.











