Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “corona virüsü tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgeyle; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulduğunu duyurmuştu. Kuaför ve berberler haftalardır hizmet veremiyor. Valiliklere gönderilen genelgede berberler ve kuaförlerde yapılan işlemler sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle bu kararın alındığı açıklanmıştı. Hem iş yeri sahipleri hem de saç kestirecek vatandaşlar berberlerin ve kuaförlerin ne zaman açılacağını merak ediyor.

Kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. Karar yayımlandığı tüm detaylar ve son gelişmeler haberimizde olacak.

Kuaförler ve berberler bu ay açılır mı?

Salgının yayılımının kontrol altına alınmasıyla bu tip yerlerin yeniden hizmet vermesi bekleniyor.

Evde saç kesimi nasıl yapılır?

(Erkekler) Kesim için, öncelikle saç temiz olmalıdır. Saç temizse ve dolaşık değilse daha kolay kesilir. Akan suyun altında saç ıslatılır, ardından şampuan ve saç kremin uygulandıktan sonra iyice durulanır. Furça veya tarakla saç üzerindeki dolaşıklıklar açılır. Böylelikle saç tıraşı daha düzgün ve temiz olur. Saç çözülmemekte direniyorsa dolaşık giderici bir ürün ya da doğal bir çözüm kullanılabilir.

Saç en güzel nemliyken ama sırılsıklam değilken kesilir, eğer su damlıyorsa havluyla kurulanır. Çünkü saç çok ıslakken kesilirse kuruyunca aynı biçimde durmayabilir. Kesim için rahat bir yer seçilir. Evde saç kesmek için en iyi yer, su ve aynanın da olduğu banyodur. Mümkünse, kafanın arkasını görebilmek için ikinci bir ayna ayarlamak iyi olacaktır. Arka duvara asılı bir ayna olabileceği gibi, başka birinin tutacağı bir el aynası da olabilir.

Saçı kaşın üzerinden geriye tarayarak bir çizgi oluşturulur, sonra bu hatla kulak arasında kalan kısım aşağı doğru taranır. Başın diğer tarafı için de aynısı yapılır. Saç, doğal ayrım çizgisine bağlı kalarak ayrılmalıdır. Arkayı ve yanları keserken saç kesme makinesi kullanmak daha kolay olabilir. Düşük numaralı başlık kullanarak makine bıçağının ucuyla yanlar aşağıdan yukarı doğru kısaltılır. Yukarı tırmandıkça makinenin bıçağını eğerek saçın geri kalanıyla yumuşak bir geçiş elde edilebilir.

Eğer makas kullanılacaksa başın üst kısmındaki saçlar tarakla ya da parmaklarla kaldırılır. Küçük bölümler halinde yavaş yavaş ve dikkatlice kesilir. Saçın üst kısmındaki makas izleri yanlardakilerden daha belirgin olacaktır. Saç tepesi kesilirken dikkatli olunmalıdır, genelde burada başın geri kalanından daha hassas olmak gerekir.

Ense kökündeki saçlar saç ya da sakal kesme makinesiyle alınır. Yatay bir çizgiyle ense hattı belirlenir ve sonra saçları giderek kısaltarak ense köküne kadar inilir. El aynasıyla ense çizgisini kontrol edip düzgün ve eşit olup olmadığına bakılabilir. Son olarak favori boyu da ayarlanıp tıraş bıçağı veya makine yardımıyla kısaltılır. Saç kesimi sonrası saça şekil verilir.

Evde düz saç kesimi nasıl yapılır?

(Kadınlar) Evde küt saç kesimi için saçlarını mutlaka ıslatmalı ve saçlarını çizgi şeklinde kesmelisin. Saçlarını keserken mutlaka hepsi açık olmalı, toplayarak kesmemelisin. Evde düz saç kesimi ilk seferde zor gibi görünebilir. Her iki tarafından da eşit olması için tekrar tekrar üzerinden geçmeli, dümdüz oluncaya kadar pes etmemelisin.

Evde katlı saç kesimi nasıl yapılır?

Evde katlı saç kesimi yapmak, düz saç kesiminden daha kolaydır. Çünkü katlı saç kesiminde hatalar çok belirgin olmaz. Katlı saç kesimi için kat makasını al ve saçlarının aralarına katlar at.

Katlı saç kesimi modeli orta boy saçlar için ideal bir kesimdir. Saçlarının hacmini ortaya çıkartmak ve daha dolgun görünmelerini sağlamak için katlı saç kesimi denemelisin.

Evde kısa saç kesimi nasıl yapılır?

Evde kısa saç kesmek için öncelikle internette kısa saç kesimini araştırmalısın. Hangi kısa saç kesimini yapacağına karar verdikten sonra ayna karşısına geçerek saçlarını kesmeye başlayabilirsin. Kısa saç kesimini mutlaka adım adım yapmalı, birden çok kısa kesmemelisin. Eğer saçlarını dolgun göstermek istiyosan katlı kısa saç kesimini deneyebilirsin. Saçlarının kabarmasındna çekiniyorsan önce düz kısa saç kesimini dene, dilersen katlar atarak saç kesimine farklı bir model kazandırabilirsin.

Evde kolay saç kesimi nasıl yapılır?

Evde kolay saç kesimi için büyük bir aynaya, kuaför makaslarına ve konforlu bir ortama ihtiyacın var. Eğer evde ilk defa saç kesiyorsan sakın acele etmemelisin, boş zamanında saçlarını kesmelisin. Saçlarını mutlaka ıslakken kesmeli, kuruduğunda eşit görünüp görünmediğine bakmalısın. Unutma, saçların ıslakken daha uzun duracaktır. Saçlarını keserken en az 1 parmak ekstra uzunluk bırakarak kesmelisin.

Evde saç kesiminden sonra saç bakımı nasıl olmalıdır?

Saç kesiminden sonra saçlarını yıkayarak saçlarının aralarında kalan saçların temizlenmesini sağlamalısın. L'Oréal Paris Elseve Nem Kolajen Şampuan, saçlarının daha hacimli görünmesini sağlayacak, saçlarının arasına dolan küçük saçların temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Saçlarını yıkadıktan sonra Matrix Oil Wonders Kesim Yağı ile saç uçlarını ve boylarını canlandır. Saç kesiminden sonra saçların ihtiyacı olan nem dengesini sağlayacak olan bu kesim yağı, saç uçlarını yumuşatarak kesimden sonra sert sert görünmesini engelleyecek.

Yeni saç kesiminin tadını çıkarmadan önce L'Oréal Paris Elseve Saç Güzelleştirici Mucizevi Yağ Bakım Kremi'ni uygulamalsın. Yeni saç kesiminin kabarmasını önleyen ve saçların elektriklenmesini azaltan bu bakım kremi aynı zamanda saçlarının kolay şekil almasını da sağlıyor. (Kadnlar için saç kesiminin püf noktalar sacsirlari.com'dan alınmıştır.)







