Berber ve kuaförler kapanıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve güzellik salonu, berber ve kuaförlerin faaliyetleri durduruldu. Bugün saat 18:00 itibariyle güzellik salonu, berber ve kuaför dükkanları kapanacak

21 Mart 2020, Cumartesi 18:45 Son Güncelleme:
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Berber ve kuaförler kapanıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ek bir genelge gönderdi. Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.

İçişleri Bakanlığı söz konusu tedbirlere ilişkin vali / kaymakam tarafından il / ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve uygulanması, kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi de istendi.


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