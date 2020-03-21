Berber ve kuaförler kapanıyor
Corona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve güzellik salonu, berber ve kuaförlerin faaliyetleri durduruldu. Bugün saat 18:00 itibariyle güzellik salonu, berber ve kuaför dükkanları kapanacak
Corona virüsü salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ek bir genelge gönderdi. Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.
İçişleri Bakanlığı söz konusu tedbirlere ilişkin vali / kaymakam tarafından il / ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması ve uygulanması, kolluk birimleri tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi de istendi.