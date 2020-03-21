Berber, güzellik salonu ve kuaförler saat 18.00 itibariyle faaliyetlerine ara verdi. İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “corona virüsü tedbirleri” kapsamında gönderdiği ek genelgede, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri 21 Mart 2020 tarihinde saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulduğunu duyuruldu.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.

Berber, kuaför ve güzellik merkezleri ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı: Corona virüsü tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak. Süre ile ilgili ise henüz bir bilgi verilmedi.















