Berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatılıyor

Covid-19 salgınından; vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tedbirler almaya devam ediyor.

Daha önce vatandaşların doğrudan temel ihtiyaçlarına yönelik olmayan bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması için illere genelgeler gönderen İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler sonucunda; alınan tedbirlere ilave olarak bir genelge daha valiliklere gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama:

Corona virüs tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulacak.