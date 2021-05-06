Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Trabzonsporlu futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in 2 müsabakadan men, Fatih Karagümrük İdarecisi Çağatay Yılmaz'ın 30 gün hak mahrumiyeti cezalarını onadı.

Alınan kararlar şu şekilde;

1. E.2021/168 - K.2021/165

Yılport Samsun Spor Futbol Kulübü A.Ş.'nin Başkanı Yüksel Yıldırım ile ilgili PFDK'nın 27.04.2021 tarihli E.2020-2021/1017 - K.2020-2021/1256 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Yılport Samsun Spor Futbol Kulübü A.Ş.'nin Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2021/169 - K.2021/166

Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Şemsettin Çalışkan ile ilgili PFDK'nın 27.04.2021 tarihli E.2020-2021/1036 - K.2020-2021/1270 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 06.05.2021 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Bayburt Özel İdare Spor Kulübü'nün vekili Av. Sefa Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bayburt Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Şemsettin Çalışkan'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 12.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2021/171 - K.2021/167

Altındağ Spor Kulübü Başkanı Hakan Karakaya ile ilgili PFDK'nın 27.04.2021 tarihli E.2020-2021/1020 - K.2020-2021/1272 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Altındağ Spor Kulübü Başkanı Hakan Karakaya'nın müsabaka sonunda akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 12.500,00 TL para cezasının; takdiren indirilmesi suretiyle, 30 gün hak mahrumiyeti ve 6.250,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

4. E.2021/172 - K.2021/168

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Futbolcusu Berat Ayberk Özdemir ile ilgili PFDK'nın 04.05.2021 tarihli E.2020-2021/1067 - K.2020-2021/1314 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Futbolcusu Berat Ayberk Özdemir'in ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2021/173 - K.2021/169

Fatih Karagümrük A.Ş.'nin İdarecisi Çağatay Yılmaz ile ilgili PFDK'nın 04.05.2021 tarihli E.2020-2021/1066 - K.2020-2021/1312 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fatih Karagümrük A.Ş.'nin İdarecisi Çağatay Yılmaz'ın sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 33.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle Fatih Karagümrük A.Ş.'nin İdarecisi Çağatay Yılmaz'ın toplam, 30 gün hak mahrumiyeti ve 38.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.