Hafta başında Trabzon’da olan ancak 10 günlük izolasyonun ardından testi pozitife dönen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, takıma katılamamıştı. Yaklaşık 2 haftadır antrenman yapamayan Berat’a, teknik heyet tarafından hemen özel program verildi. Fiziksel durumu nedeniyle yarınki Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda olması zor gözüken Berat’la ilgili kesin karar bugün verilecek. Öte yandan Antalyaspor deplasmanı öncesi takıma yapılan diğer testlerin de negatif sonuçlandığı belirtildi.