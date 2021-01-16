Berat Özdemir: ‘Mücadeleye hazırım’

2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği’nden transfer edilen Berat Özdemir, nihayet Bordo-Mavili formayı sırtına geçirdi. 10 günlük izolasyon sürecinin ardından hafta başında Trabzon’a gelen ancak testi pozitif çıkan 22 yaşındaki ön liberoya son iki yapılan test ise negatif sonuçlandı. Dün kulübün sosyal medya hesaplarından Berat videosu paylaşılırken, yıldız oyuncu iddialı mesajlar yolladı. Başarılı orta saha, “Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır” dedi. Medical Park Stadı’na çıkan Berat şunları söyledi:

2 numaralı forma

“Biliyorum, bu benim için yeni bir meydan okuma. Ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım”. Trabzonspor’un yeni transferi, sezon sonuna kadar forma numarası olarak 2’yi tercih eti.

İdmana çıktı ama kafilede yok

Berat Özdemir, yeni takımıyla ilk antrenmanına dün çıktı. Arkadaşlarıyla tanışan başarılı orta saha oyuncusu, Kovid nedeniyle yaklaşık 2 haftadır idman yapamadığı için Antalyaspor deplasmanına giden kafilede yer almadı. Teknik heyet tarafından Berat’a özel program verilirken, genç futbolcu hafta sonu Trabzon’da özel hoca eşliğinde çalışmalar yapacak.



