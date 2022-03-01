Berat Özdemir: Marek Hamsik müthiş bir karakter!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden ve yarı finale yükselen Trabzonspor 'da Berat Özdemir, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takımının ikinci golünü atan ve Bordo Mavili formayla ilk kez gol sevinci yaşayan milli orta saha, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

Çifte kupa istediklerini vurgulayan Berat, ''Stadyumu tıklım tıklım dolduran taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Galibiyet için güzel mücadele verdik. Çok pozisyon buluk. Bu özel senede kupa olsun, lig olsun, çok daha güzel günler göreceğiz. Taraftarımızı mutlu edeceğiz.'' diye konuştu.

Slovak yıldız Marek Hamsik'in müthiş bir karakter olduğunun altını çizen başarılı oyuncu, ''Hocamız çok güzel ifade etti. Ne kadar rekabet olursa o kadar başarı olur dedi. Hocamız şans verdikçe en iyisini yapmaya çalışıyorum. Kim oynuyor önemi yok, çok özel bir sene. Hamsik hem saha içi, hem saha dışında müthiş bir karakter'' diyerek sözlerini noktaladı.







