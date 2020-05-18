Berat Özdemir kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe onu istiyor...

Gençlerbirliği forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir'i Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon başkent ekibinde 23 maçta forma giyen Berat Özdemir'in kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Peki, Berat Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte Berat Özdemir hakkında bilinmeyenler...

Berat Özdemir kimdir?

23 Mayıs 1998 Kayseri Melikgazi doğumlu olan Berat Özdemir 2008 yılında Gençlerbirliği alt yapısında futbola başladı. 11 yıldır Başkent ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Geçen sezon 1. lig'de 10 kez Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir bu sezon oynadığı futbolla tranfserin gözdesi haline geldi. Süper Lig'de 23 maça çıkan genç oyuncu 1 gol atma başarısı gösterdi.

9 kez milli oldu

1.82 boyundaki merkez orta saha oyuncusu 9 kez U19 ve Ümit Milli Takım formalarını terletti. Berat Özdemir ön libero ve 10 numara olarak da oynayabiliyor.