Berat Özdemir: Keşke daha sert darbeler alsak da takım kazansa

Trabzonspor, Süper Lig'de Denizlispor'u ağırladığı maçı 1-0 kazanarak puanını 39 yaptı ve 4. sıraya yerleşti. Bordo Mavili ekibin yıldız oyuncusu Berat Özdemir, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maç içerisinde ufak bir sakatlık yaşayan Berat, şu an durumunun iyi olduğunu belirtti, ''Bileğimde bir sıkıntı yok. Keşke böyle darbeler olsa da takım maç kazansa.'' diye konuştu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını vurgulayan genç oyuncu, "Beni burada çok güzel karşıladılar. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım böyle devam eder. Böyle maçlar, zirvedeki maçlara göre daha zor çünkü kapanıyorlar ve puan almaya geliyorlar. Açmaya çalıştık ve açtık açıkçası." ifadelerini kullandı.







