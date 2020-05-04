Berat Kaya kimdir, serbest mi bırakıldı? Berat Kaya olayı nedir?

Berat kaya isimli şahıs, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla halkın tepkisini çekti. Ankara’nın Haymana İlçesi Boğazkaya köyünde, annesin yanındaki yavru eşeği, kangal köpeklerine parçalatarak öldüren ve bu anların görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Berat Kaya sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine jandarma ekipleri tarafından Haymana ilçesi Boğazkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Annesin yanındaki yavru eşeği, kangal köpeklerine saldırtarak öldüren ve bu anların görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Berat Kaya'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Berat Kaya kimdir?

Ankara'nın Haymana İlçesi'nde sıpayı, köpeklerine parçalatarak öldüren ve videoya çekerek sosyal medyada paylaşan Berat Kaya'ya sosyal medyadan tepki yağıyor. Berat Kaya isimli bir Tiktok kullanıcısı çektiği vahşet videosuyla tepki çekmişti.

Berat Kaya olayı nedir?

Berat Kaya adlı şahıs sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile vatandaşların büyük tepkisini çekti. Yolda yürüyen eşek ve yavrusunu gören Berat Kaya kangal köpeklerini eşek yavrusuna saldırttı. Bu anın görüntülerini kaydeden berat kaya sosyal medyada tepki çekti ve güvenlik güçlerine şikayet edildi. Olay sonrası Berat Kaya gözaltına alındı.

Berat Kaya serbest mi bırakıldı?

Ankara'nın Haymana ilçesinde, çoban köpeklerine saldırttığı sıpanın telef olmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Berat Kaya (24), sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Ankara Valiliği'nden son dakika açıklaması

Ankara Valiliği resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesajla şüpheli Berat Kaya'nın yakalandığını ve adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“03.05.2020 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarla, ilimiz Haymana ilçesinde B. K.nın kendisine ait çoban köpeklerini eşek yavrusunun üzerine saldırttığı ve bahse konu bir videoyu kendisine ait Tiktok sosyal paylaşım sitesi üzerinden yayımladığı tespit edilmiştir. Söz konusu ihbarı müteakip Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’na bilgi verilmiş ve Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınması talimatı ile şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur. “